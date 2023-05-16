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ВС РФ уничтожили два расчета минометов украинских боевиков на Краснолиманском направлении

07:47 16.05.2023
По данным МО РФ, всего с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 4 821 орудие полевой артиллерии и миномет.
© Видео: Минобороны России © Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
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Российские военнослужащие уничтожили два расчета минометов вооруженных формирований украинских националистов на Краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

«На Краснолиманском направлении авиацией и подразделениями артиллерии группировки войск "Центр" нанесены удары по районам сосредоточения живой силы и огневых средств, а также опорным пунктам противника», - сказал он.

Савчук добавил, что артиллерия и авиация российских войск после получения данных от разведки поразили живую силу и технику украинских боевиков на Невском, Ямполовском участках и в районе Серебрянского лесничества.

Утром 24 февраля прошлого года РФ начала специальную военную операцию по защите народных республик Донбасса. Цели СВО - освободить ЛНР и ДНР, население которых подверглось геноциду со стороны киевского режима, провести денацификацию и демилитаризацию Украины.

По последним данным российского оборонного ведомства, в общей сложности с начала проведения спецоперации российским войскам удалось уничтожить 4 821 орудие полевой артиллерии и миномет.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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