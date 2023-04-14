Львова-Белова рассказала, что отдыхавшие в Крыму и Краснодаре дети украинцев вернулись домой

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Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что все дети украинских граждан, которые отдыхали на юге России, были возвращены родным. За последним ребенком из группы, которая отдыхала в Краснодарском крае, приехала бабушка.

«В Крыму за последние 10 дней приехали за шестью детьми, остаются в республике еще восемь. Надеюсь, что скоро и они общими усилиями будут рядом с близкими. Таким образом, с октября 2022 года более 2,5 тысячи детей вернулись в родные семьи из лагерей отдыха, несмотря на возникшие сложности», - написала Львова-Белова у себя в Telegram.

Ранее стало известно, что Мария Львова-Белова дистанционно выступит на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по теме эвакуированных из зоны украинского конфликта детей. Встреча состоялась 5 апреля.