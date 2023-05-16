Артиллеристы ВДВ показали, как применяют 100-мм пушку «Рапира» по боевикам на левом берегу Днепра

Скорость стрельбы 100-мм противотанковой пушки «Рапира» составляет до шести выстрелов в минуту, при этом дальность стрельбы превышает семь километров.

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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчетов противотанковых пушек «Рапира» артиллерийских подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) по уничтожению живой силы и техники вооруженных формирований украинских националистов на левом берегу Днепра.

Расчеты 100-миллиметровых противотанковых пушек «Рапира» уничтожают боевиков, которые укрылись в блиндажах и окопах в лесопосадках. Орудие предназначено для нанесения ударов прямой наводкой по тяжелой бронетехнике. Однако при необходимости «Рапира» справляется и с другими целями. Скорость стрельбы составляет до шести выстрелов в минуту, а дальность стрельбы - более семи километров.

Артиллеристы-десантники ведут огонь с закрытых огневых позиций, получая от разведчиков данные о месторасположении радикалов. Точность стрельбы корректируют операторы беспилотных летательных аппаратов.

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Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.