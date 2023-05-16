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Бойцы расчета РСЗО «Ураган» рассказали, как применяют метод карусели в зоне спецоперации

Наталья Панталёва
06:28 16.05.2023
Получив координаты цели от разведчиков, старший офицер батареи РСЗО «Ураган» решает, сколько ракет нужно для ее поражения.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» заряжает пусковую установку с помощью транспортно-заряжающей машины. Человеческой силы, чтобы поднять такую тяжесть, не хватает. Масса каждого реактивного снаряда - 280 килограммов, а в пакете их 16. Кран аккуратно поднимает опасный груз в лоток, по которому досылатель плавно направляет его в пусковую трубу.

«На заряжание наших машин уходят считанные минуты. Это тактика называется карусели. Она состоит в том, что одна машина находится на огневой позиции. Выполняет задачу. Другая - находится на заряжании. Третья - уже готова выполнить задачи», - рассказал старший офицер реактивной батареи с позывным «Наемник».

Расчет РСЗО «Ураган» получает координаты цели от разведчиков. Когда они известны, старший офицер батареи решает, сколько ракет нужно для ее уничтожения. Систему переводят в боевое положение. На наведение - меньше минуты. Дальность стрельбы системы - до 40 километров. «Ураганы» уничтожают живую силу противника, чтобы ликвидировать цель, понадобилось всего несколько секунд.

Бойцы быстро сворачиваются и покидают стартовую позицию, пока украинские националисты не успели понять, откуда был дан залп. Российские «Ураганы» - это любимая мишень для боевиков. Вокруг постоянно летают вражеские беспилотники, поэтому покинуть огневую позицию нужно очень быстро.

Ранее российские РСЗО «Смерч» ударили в тыл украинских боевиков с расстояния 20 километров. Расчеты Центрального военного округа уничтожили легкобронированную технику и личный состав вооруженных формирований украинских националистов, которые находились в тылу обороны. Удары по позициям радикалов наносились днем и ночью.

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