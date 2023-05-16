Кличко сообщил, что в Киеве прогремели взрывы

Сегодня ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе прогремели сильные взрывы.

«Взрывы в Киеве. Несколько - в Соломенском районе», - написал он в своем Telegram-канале.

Градоначальник также сообщил о взрывах в Дарницком, Шевченковском и Оболонском районах Киева. К настоящему моменту известно, что воздушную тревогу в украинской столице отменили.

Этой ночью воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствовали данные онлайн-карты Министерства цифровой информации страны. Сообщалось о взрывах на территории Киевской области около 3 часов ночи. В Никополе Днепропетровской области объявлена угроза артобстрела.