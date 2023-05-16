Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Сообщается о взрывах в Киевской области.
© Фото: Aleksander Lyskin, GlobalLookPress
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствует онлайн-карта министерства цифровой информации страны.
Сообщается о взрывах на территории Киевской области около 3 часов ночи. В Никополе Днепропетровской области объявлена угроза артобстрела.
Оповещения в разных областях Украины начались около 2 часов ночи по местному времени (совпадает с московским).
В ночь на понедельник воздушную тревогу объявляли также в нескольких областях Украины.