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Артиллерист рассказал, как собака Альба помогает расчетам «Ураганов» находить технику врага

Наталья Панталёва
06:49 16.05.2023
Бойцы нашли ее истощенным четырехмесячным щенком, выходили, выдрессировали. Теперь мимо нее не пройдет ни один чужак.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Военнослужащий реактивной батареи с позывным Шама рассказал корреспонденту «Звезды» Наталье Панталевой о собаке по кличке Альба, которая помогает бойцам обнаружить технику врага в зоне специальной военной операции.

Верная боевая подруга всегда ждет артиллеристов с задания. Бойцы нашли ее истощенным четырехмесячным щенком. Выходили, выдрессировали. Теперь мимо нее не пройдет ни один чужак. Альба лучший помощник. Много раз выручала расчет РСЗО «Ураган» и спасала им жизни.

«Техника, которую мы вычисляли очень долго и посреди ночи она вышла в поле и смотрела в одну точку и потом начала туда рычать. И когда мы выглянули, то увидели, что в посадке через поле стояла техника, которую мы вычисляли. Так этим она помогла нам. Много случаев было», - рассказал Шама.

По словам военнослужащего, повар готовит и для Альбы тоже. Во время дождя она укрывается в блиндаже вместе с бойцами.

Каждый день хвостатая боевая подруга выходит на службу. Забирается на высокую гору и контролирует, что происходит вокруг. С таким помощником воинам живется намного спокойнее.

Ранее наш корреспондент Владислав Кустов познакомился в ДНР с фронтовым псом по кличке Броник, который прибился к защитникам Донбасса еще задолго до начала СВО.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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