Шрам на шерстяной броне: как пес по кличке Броник стал верным другом для бойцов ДНР

Военнослужащий Народной милиции ДНР рассказал, что дворнягу ранило во время обстрела - шрам так и остался на спине животного.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов, находящийся на передовой на Авдеевском направлении, познакомился с фронтовым псом по кличке Броник на позиции бойцов ДНР. Он прибился к защитникам Донбасса еще задолго до начала спецоперации.

Военнослужащий Народной милиции ДНР рассказал, что дворнягу ранило во время обстрела - шрам так и остался на спине животного.

«Он у нас был ранен. Шрам видно. Ребята говорят, что нету бронежилета. Так и называем Броником. У него свой пост есть», - объяснил он.

Ранее корреспондент «Звезды» показал работу пулемета по снайперской позиции ВСУ с огневой точки бойцов Донецкой Народной Республики. Наша съемочная группа подобралась максимально близко к позициям украинских военных.