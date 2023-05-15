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РСЗО «Смерч» ударили в тыл украинских боевиков с расстояния 20 километров

Дмитрий Трунов
07:09 15.05.2023
Удары по позициям националистов наносились днем и ночью.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ
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Залп 300-миллиметровых снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» поразил цель на дальности больше 20 километров, сообщило Минобороны России. Расчеты Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили легкобронированную технику и личный состав ВСУ, которые находились в тылу обороны. Удары по позициям националистов наносились днем и ночью.

Боевая машина «Смерч» проходимая, мощная, рассказал старший механик - водитель-гранатометчик с позывным «Тургояк». Самая большая ответственность, говорит он, - вовремя выехать на стартовую позицию, занять ее, подготовить машину к бою, выполнить боевую задачу и выехать с позиции как можно быстрее.

«Главное - чтобы сохранить всем жизнь, своему расчету, и здоровье. Расчет у нас очень слаженный, мы работаем, можно сказать, с самого начала спецоперации. Все друг друга понимаем, друг другу помогаем», - говорит водитель.

Точными 300-миллиметровыми снарядами «Смерч» в зоне спецоперации точечно уничтожают площадные цели, такие как базы хранения боеприпасов, места сосредоточения техники, командные пункты и логистические узлы противника.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры работы российских РСЗО «Град» и САУ 2С3М «Акация» в зоне СВО. В рамках боевых задач российские артиллеристы уничтожили огневую точку противника на пути пехоты.

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