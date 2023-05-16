Высокомобильная артиллерия: как показывают себя в зоне СВО «Нона» и «Василек» на шасси бронемашин

«Нона» в данной модификации представляет собой БТР с башней почти как у танка. Орудие практически «всеядное».

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На закрытой огневой позиции, расчет «Ноны-СВК» работает активно-реактивными снарядами. Они летят в два раза дальше, чем мины, сейчас - где-то на 12 километров. Самоходный миномет Центрального военного округа посылает снаряд за снарядом в район, где закрепились националисты, уничтожая пехоту, окопавшуюся в лесу и на открытой местности.

Расчет самоходки полностью состоит из тувинцев. Когда они говорят по рации на своем родном языке, врагу нет смысла делать радиоперехват. Сколько ни прослушивай - неприятелю ничего не понять. Тувинцы с оружием «на ты»: охотятся с рождения.

«У нас есть преимущество, потому что все почти - тувинцы, постоянно общаемся на своем языке, братский народ», - говорит командир батареи с позывным «Шаман».

«Нона» в данной модификации представляет из себя БТР с башней почти как у танка. Орудие практически «всеядное». Может стрелять как минами, так и различными снарядами. При этом техника обладает высокой проходимостью и большой скоростью.

«Машина хорошая, легче перекидывать войска с одного направления на другое. Например, гусеничная - ее надо на тралах перекидывать. А нам команду дали - мы своим ходом быстренько переехали. Мощная, если ее разогнать - она может и 110 пойти по трассе», - говорит механик-водитель с позывным «Терек».

По боевикам синхронно отрабатывают в паре 82-миллиметровые минометы «Василек» на базе МТЛБ. Стреляют почти как автомат, в кассете которого сразу 4 мины.

«Василек» на бронированном тягаче так же, как и «Нона» на базе БТР, обладает высокой мобильностью. Не надо тратить время на развертывание. Приехали на точку, отстрелялись - и быстро скрылись. Возможности российской артиллерии очень широки. Вот и в этот раз наши орудия поддержали огнем нашу пехоту на нескольких направлениях. Чем приблизили общую победу.

Ранее «Звезда» рассказывала, как под Угледаром работают российские танкисты.