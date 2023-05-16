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«Бесшумный» Т-80 БВМ: как российские танкисты работают под Угледаром

Александр Федорчак
05:00 16.05.2023
По словам бойцов, на передовой в последнее время приходится буквально жить. Противник постоянно пытается прорвать оборону.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российскому Т-80 БВМ пока не может противостоять ни одна западная машина. Он бьет как прямой наводкой, так и работает из укрытия. Но главное преимущество - двигается практически бесшумно. А потому экипаж может застать неприятеля врасплох. Оборону под Угледаром враг то и дело пытается прорвать.

На большой скорости танк маневрирует вдоль лесополосы. В нескольких километрах мотострелки просят огневой поддержки. Танк выкатывает на огневой рубежи делает выстрел.

Через несколько секунд вдали виднеется небольшое облако. Противник начинает отвечать. Экипаж отодвигает боевую машину чуть назад, а через некоторое время маскирует ее в лесополосе. Но цель вновь видит хорошо и продолжает наносить точные удары.

Результат одного из боев на Южно-Донецком направлении: наши танкисты справились с вражеской машиной. Полностью уничтожен ее двигатель. Что стало с экипажем - неизвестно. Танку от выстрела снесло башню, и улетела она на несколько десятков метров.

Командует танковой ротой молодой парень с позывным «Алтай». По его словам, на передовой в последнее время приходится буквально жить. Противник постоянно пытается прорвать оборону.

«Они постоянно выжидали таких моментов, когда мы отработали, отошли - и тут же они выезжали. Неоднократно получалось их ловить новыми машинками - управляемым вооружением», - говорит «Алтай».

С новым Т-80 БВМ пока не справляется ни одна натовская машина. Этот танк может бить как прямой наводкой, так и работать с закрытой огневой позиции при минимальной видимости. Но главное - двигается он практически бесшумно.

«Противник не слышит, как мы к нему подбираемся. Можно устраивать засады, потемну выезжать. На близкой дальности от противника можно ждать команды на наступление», - говорит командир танка с позывным «Чапай».

Управляет боевой машиной механик-водитель с позывным «Машель». На это направление он приехал вслед за старшим братом.

«У меня старший брат самым первым эшелоном сюда уехал. Ну, он повидал побольше меня, конечно. Он сначала, так же, как и я, ездил механиком-водителем. А затем сел на командира машины», - рассказывает парень.

Теперь братья и службу несут вместе, и живут практически на передовой. И вместе продолжат уничтожать врага. Который на этом Угледарском участке каждый день теряет десятки бойцов и минимум одну бронемашину.

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