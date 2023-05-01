© Фото: James Sprankle dpa Globallookpress

Действия Украины в отношении населения Донбасса с 2014 года - это непрерывный геноцид и терроризм. Об этом заявил американский журналист Клейтон Моррис.

«Это то, что происходит (в Донецке. - Прим.ред.) с 2014 года. Непрерывный геноцид и терроризм», - сказал он в своей программе Redacted News на YouTube.

По его словам, только «необразованный человек» не может понять, что украинский конфликт начался с удара украинской артиллерии по мирному населению Донбасса в 2014 году.

Моррис также обратил внимание, что накануне украинские боевики ударили по жилым кварталам Донецка и Запорожской области, где нет никаких военных объектов. При этом западные СМИ эти массированные атаки проигнорировали, подчеркнул журналист.

Города и поселки Донецкой Народной Республики с 28 апреля подверглись обстрелу украинских националистов порядка 50 раз. В Донецке снаряд попал в маршрутку, погибло девять человек.