В стране и мире Опубликованы кадры первых секунд после попадания боевиками по донецкой маршрутке Игнат Далакян По словам мэра Донецка, предварительно, погибли семь человек. © Видео: Telegram, @itsdonetsk © Фото: Telegram, @itsdonetsk Читайте нас на: Опубликованы кадры первых секунд после попадания снаряда украинских националистов в донецкую маршрутку. Мэр Донецка сообщил, что, предварительно, в результате обстрела со стороны боевиков киевского режима погибли семь человек. Ранее мы показывали кадры с места полностью разрушенного дома в Донецке. Украинские националисты нанесли удар по Ворошиловскому району города из реактивных систем залпового огня. Экспертное мнение и аналитика