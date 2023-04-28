Опубликованы кадры первых секунд после попадания боевиками по донецкой маршрутке
По словам мэра Донецка, предварительно, погибли семь человек.
© Видео: Telegram, @itsdonetsk © Фото: Telegram, @itsdonetsk
Опубликованы кадры первых секунд после попадания снаряда украинских националистов в донецкую маршрутку.
Мэр Донецка сообщил, что, предварительно, в результате обстрела со стороны боевиков киевского режима погибли семь человек.
Ранее мы показывали кадры с места полностью разрушенного дома в Донецке. Украинские националисты нанесли удар по Ворошиловскому району города из реактивных систем залпового огня.