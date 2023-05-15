Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины

Предупреждение действует в Николаевской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

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В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Предупреждение действует в Николаевской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

В Днепропетровской области возможны артиллерийские обстрелы, сказано в предупреждении. Тревога была объявлена в 00:27 по местному времени (совпадает с московским).

Минувшей ночью воздушную тревогу по всей стране объявляли на Украине дважды. Вечером в субботу сообщалось о взрывах в Тернопольской, Киевской и Харьковской областях.