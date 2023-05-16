«Пехота любит с нами работать»: как действуют в зоне спецоперации расчеты «Ноны-СВК»

Бронемашина способна стрелять любыми типами мин для гладкоствольных и нарезных минометов, в том числе осветительными, дымовыми и зажигательными.

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Расчеты 120-миллиметровых самоходных минометов «Нона-СВК» Центрального военного округа каждый день уничтожают огневые цели, скопления живой силы и опорные пункты противника. Стреляют осколочно-фугасными и активно-реактивными снарядами на дальности до 18 км. Машина способна использовать любые типы мин для гладкоствольных и нарезных минометов, в том числе осветительные, дымовые и зажигательные.

«Можем стрелять обычными 120-мм минами на дальность 5600 метров, осколочными - 8700, термобарическими снарядами - 8300 и активно-реактивными - 12500», - рассказывает командир батареи с позывным «Шаман».

Батарея «Шамана» работает с начала спецоперации. На их счету много уничтоженных БМП, пикапов и живой силы противника.

Машина на колесном ходу быстрее, чем гусеничная, но и проходимость ее тоже высокая, говорит командир.

Почти все бойцы в батарее - тувинцы. Это их преимущество: артиллеристы переговариваются в эфире на родном языке, это их естественный шифр. Да и атмосфера в подразделении поэтому тоже особая.

Стрельбу артиллеристов корректируют в режиме реального времени. Это позволяет уничтожать военные объекты противника минимальным количеством выстрелов. Отстреляться и сразу сменить позицию - основная тактика для максимальной безопасности личного состава.

«Поддерживаем нашу пехоту. Они рады с нами работать, потому что мы постоянно попадаем по целям», - говорит «Шаман».

Машина хорошая, подтверждает механик-водитель «Ноны-СВК» с позывным «Терек». Он отмечает, что гусеничную технику нужно перекидывать с одного направления на другое на тралах, а с колесной проще: команду дали - экипаж своим ходом быстренько переехал.

«Машина мягкая: по кочкам едешь как на корабле. Видимость маленько плоховата по сравнению с “Приорой”, но мы уже привыкли. Такой же руль, как на “Камазе”, коробка и двигатель камазовские. По бездорожью 40 км/ч пойдет», - говорит «Терек».

Ранее российский артиллерист, выполняющий боевые задачи в зоне специальной военной операции, рассказал, как команда «К бою» поднимает боевой дух.