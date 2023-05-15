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Российский артиллерист рассказал, как команда «К бою» поднимает дух

Виктория Косогляденко
14:12 15.05.2023
Артиллеристам ЮВО вручили на передовой нагрудные знаки «Гвардия». В начале мая бригаде было присвоено наименование «гвардейская».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК «Звезда»
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Российский артиллерист, выполняющий боевые задачи в зоне специальной военной операции, рассказал, как команда «К бою» поднимает боевой дух.

«Слышать от командира "К бою" - это очень приятно. И прям целенаправленно едешь с боевым духом поражать противника. Это нужно видеть, стоять рядом, наблюдать, ощущать», - сказал он.

Другой боец с позывным Зима узнал случайно о том, что его прадед тоже был артиллеристом. О пропавшем без вести герое совсем недавно нашлись сведения в архивах Минобороны.

«Получается, служил на "сорокапятке". Была конная повозка. Долго думали, что он был конщиком. Но потом вскрылись архивы, и оказалось, что артиллеристом», - поделился Зима.

Сегодня прадедушка гордился бы. Бригада ЮВО удостоена наименования «гвардейская». Указ о присвоении почетного наименования подписал президент РФ Владимир Путин.

Там, где сейчас выполняет задачи 291-я артиллерийская бригада, крайне неспокойно. Непрекращающиеся артдуэли и позиционная игра. Цель в ней - занять лучшую точку, при этом себя не выдать.

«Счет идет в нашу пользу, тем более мы "гвардейская", мы не просто так стали гвардией, мы лучшие, и победа за нами», - пояснил Зима.

Военнослужащие рисуют знаки отличия на боевых машинах. Простая, но важна церемония - украсить почетными буквами каждый борт, каждое орудие и боевую машину. Краска высохнет через пару часов, а РСЗО уже сейчас может выполнять задачи. Расчет за минуты займет места для выдвижения. Остается только отдать приказ.

Пускай сейчас относительное затишье, но расслабляться некогда. Нужно быть постоянно начеку, чтобы не оставлять и шанса противнику подобраться к нашим рубежам.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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