В стране и мире Венгрия заблокировала передачу Киеву очередного транша военной помощи в 500 млн евро Ян Брацкий Официальный Будапешт потребовал, чтобы Европейский фонд мира занимался глобальными проблемами, а не вооружением Киева. © Фото: IMAGO, Christian Spicker, GlobalLookPress Читайте нас на: Венгерские власти заблокировали выделение очередного транша военной помощи для официального Киева в размере €500 миллионов. Деньги планировалось выделить из Европейского фонда мира, сообщает агентство ANSA. В Будапеште потребовали, чтобы фонд играл глобальную роль, а не служил инструментом для вооружения Украины, сообщает ТАСС. Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил о стремлении Вашингтона втянуть его страну в конфликт на Украине. Сийярто напомнил, что Венгрия хочет заниматься миром, а не войной. Экспертное мнение и аналитика