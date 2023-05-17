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Танки Т-90М «Прорыв» Южной группировки уничтожили опорные пункты на Северском направлении

05:44 17.05.2023
Современное вооружение и системы наведения позволяют танкистам гарантированно поражать вражеские цели на расстоянии в несколько километров.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Экипажи российских танков Т-90М «Прорыв» уничтожили укрепленные сооружения украинских националистов на Северском направлении специальной военной операции. Танкисты группировки «Юг» получают координаты целей от разведки и сразу выдвигаются на закрытые огневые позиции.

«Нам достаточно получить координаты для наведения на цель и отрыть огонь. Бьем осколочно-фугасными боеприпасами, а в ближнем бою используем бронебойные снаряды. Ощущение, как будто попал в компьютерную игру. Полный обзор, системы навигации и управления - все на высшем уровне. Работаем каждый день. В основном, с закрытых огневых позиций. В прямых боях тоже участвовали, но это было достаточно давно», - рассказал командир взвода 2-ой танковой роты с позывным «Француз».

После нанесения огневого поражения танки Южной группировки войск возвращаются к местам базирования, где личный состав маскирует технику.

© Минобороны РФ

Ранее бойцы в зоне спецоперации продемонстрировали возможности российского танка Т-80 БВМ, которому не может противостоять ни одна натовская бронемашина. Отечественный танк бьет прямой наводкой и с закрытых позиций при минимальной видимости, а также практически бесшумно передвигается.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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