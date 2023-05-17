Армия Танки Т-90М «Прорыв» Южной группировки уничтожили опорные пункты на Северском направлении Современное вооружение и системы наведения позволяют танкистам гарантированно поражать вражеские цели на расстоянии в несколько километров. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Экипажи российских танков Т-90М «Прорыв» уничтожили укрепленные сооружения украинских националистов на Северском направлении специальной военной операции. Танкисты группировки «Юг» получают координаты целей от разведки и сразу выдвигаются на закрытые огневые позиции. «Нам достаточно получить координаты для наведения на цель и отрыть огонь. Бьем осколочно-фугасными боеприпасами, а в ближнем бою используем бронебойные снаряды. Ощущение, как будто попал в компьютерную игру. Полный обзор, системы навигации и управления - все на высшем уровне. Работаем каждый день. В основном, с закрытых огневых позиций. В прямых боях тоже участвовали, но это было достаточно давно», - рассказал командир взвода 2-ой танковой роты с позывным «Француз». После нанесения огневого поражения танки Южной группировки войск возвращаются к местам базирования, где личный состав маскирует технику. © Минобороны РФ Ранее бойцы в зоне спецоперации продемонстрировали возможности российского танка Т-80 БВМ, которому не может противостоять ни одна натовская бронемашина. Отечественный танк бьет прямой наводкой и с закрытых позиций при минимальной видимости, а также практически бесшумно передвигается. Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика