Танки Т-90М «Прорыв» Южной группировки уничтожили опорные пункты на Северском направлении
Экипажи российских танков Т-90М «Прорыв» уничтожили укрепленные сооружения украинских националистов на Северском направлении специальной военной операции. Танкисты группировки «Юг» получают координаты целей от разведки и сразу выдвигаются на закрытые огневые позиции.
«Нам достаточно получить координаты для наведения на цель и отрыть огонь. Бьем осколочно-фугасными боеприпасами, а в ближнем бою используем бронебойные снаряды. Ощущение, как будто попал в компьютерную игру. Полный обзор, системы навигации и управления - все на высшем уровне. Работаем каждый день. В основном, с закрытых огневых позиций. В прямых боях тоже участвовали, но это было достаточно давно», - рассказал командир взвода 2-ой танковой роты с позывным «Француз».
После нанесения огневого поражения танки Южной группировки войск возвращаются к местам базирования, где личный состав маскирует технику.