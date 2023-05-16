Пожарный поезд и вертолет привлекли к тушению пожара на Южнопортовой улице в Москве

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Пожарный поезд и вертолет привлекли к тушению возгорания на Южнопортовой улице в Москве. Огонь полыхает на площади в 1 800 «квадратов», сообщает МЧС России.

Во вторник на юго-востоке Москвы загорелся склад с прессованной бумагой. В тушении участвуют 109 человек и 32 единицы техники. Сведений о пострадавших не поступало.

На место происшествия выдвинулись пожарный поезд и вертолет. Пожарным удалось остановить распространение огня.

Ранее в городе Тольятти Самарской области загорелся покрасочный цех на предприятии по производству дверей и окон. Огонь распространился на площади в 20 тысяч «квадратов».