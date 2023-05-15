Путин на совещании с Совбезом предложил обсудить отношения с бывшими республиками СССР

По мнению президента России, общие транспортные и энергетические системы, а также отсутствие языкового барьера дают большой набор для эффективного развития.

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Президент Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ предложил обсудить взаимодействие со странами бывшего СССР. Глава государства отметил значимые конкурентные преимущества для такого сотрудничества и дальнейшего развития.

«У нас с бывшими республиками Советского Союза есть целый набор значимых конкурентных преимуществ, чтобы добиваться положительных результатов по многим направлениям. Общие транспортные и энергетические системы, отсутствие языкового барьера и большой набор возможностей нам эффективно работать», - сказал Путин, обращаясь к членам Совбеза.

Президент вспомнил, как лидеры стран бывшего Союза недавно посетили Парад Победы в Москве, что, по мнению Путина, естественно, так как верх над нацизмом одержали все народы бывшего СССР.

Ранее президент России поручил принять меры, чтобы уменьшить отток российских граждан за границу. Для этого следует создавать привлекательные условия для жизни в России, напомнил Путин. Согласно указу президента, в Концепцию государственной миграционной политики страны будет внесен новый пункт.