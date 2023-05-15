В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин на совещании с Совбезом предложил обсудить отношения с бывшими республиками СССР

Ян Брацкий
15:57 15.05.2023
По мнению президента России, общие транспортные и энергетические системы, а также отсутствие языкового барьера дают большой набор для эффективного развития.
© Видео: Пресс-служба президента РФ © Фото: Пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

Президент Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ предложил обсудить взаимодействие со странами бывшего СССР. Глава государства отметил значимые конкурентные преимущества для такого сотрудничества и дальнейшего развития.

«У нас с бывшими республиками Советского Союза есть целый набор значимых конкурентных преимуществ, чтобы добиваться положительных результатов по многим направлениям. Общие транспортные и энергетические системы, отсутствие языкового барьера и большой набор возможностей нам эффективно работать», - сказал Путин, обращаясь к членам Совбеза.

Президент вспомнил, как лидеры стран бывшего Союза недавно посетили Парад Победы в Москве, что, по мнению Путина, естественно, так как верх над нацизмом одержали все народы бывшего СССР.

Ранее президент России поручил принять меры, чтобы уменьшить отток российских граждан за границу. Для этого следует создавать привлекательные условия для жизни в России, напомнил Путин. Согласно указу президента, в Концепцию государственной миграционной политики страны будет внесен новый пункт.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:46 В стране и мире
Глава турецкого избиркома анонсировал второй тур президентских выборов
16:22 В стране и мире
«Троицу» Андрея Рублева вернули РПЦ
15:31 В стране и мире
Во время взрыва в центре Луганска ранен врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет
15:02 В стране и мире
Видео
Обгоревшие газовые баллоны найдены на месте пожара в Южном Бутово
12:31 В стране и мире
Видео
Тонны воды в борьбе с огнем: кадры тушения пожаров на Урале экипажами Ми-8 ЦВО
Популярное
Mash сообщил об аресте банковских счетов модного дома Валентина Юдашкина
112: пережившего инсульт Глеба Панфилова подключили к аппарату ИВЛ
В России открыли клещей, которые могут быть переносчиками чумы и лихорадки Западного Нила
Видео
Музыкальные чудеса: чем готовы удивлять участники конкурса «Звезда-2023»
Times: вещатели «Евровидения» не позволят Зеленскому выступить в финале конкурса
Актера Артура Смольянинова* внесли в список экстремистов и террористов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.