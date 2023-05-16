Читающим треки о наркотиках рэперам с 2024 года может грозить тюрьма

Уголовная ответственность за пропаганду наркотиков в песнях, кино или социальных сетях будет наступать после возбуждения двух административных дел.

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Рэперы, читающие со сцены треки о наркотиках, после 2024 года могут угодить за решетку. Соответствующие изменения могут быть внесены в КоАП и Уголовный кодекс РФ, сообщил замглавы МВД Игорь Зубов. Ответственность будет наступать за пропаганду употребления запрещенных веществ в музыке, кинематографе или социальных сетях.

«Значит, с рэперами, которые поют на тему наркотиков, придется проводить профилактические беседы на уровне административной ответственности. Если они будут продолжать - будем сажать, куда деваться. Пусть готовятся тогда. Но после 2024 года», - цитирует Зубова РИА Новости.

Замминистра уточнил, что «никого тысячами сажать» не планируется. Что касается маркировки соответствующих медиапродуктов, то, возможно, для этого используют специальную бегущую строку или предваряющие титры. Как отметил Зубов, уголовная ответственность будет наступать после двух административных разбирательств за подобные нарушения.

На прошлой неделе стало известно о спецоперации ФСБ по предотвращению поставки в Россию груза кокаина из Латинской Америки. Оперативники обнаружили 492 килограмма зелья, которое перевозилось в двух фурах. Автомобили следовали в Польшу, за рулем находился гражданин иностранного государства. Его задержали, возбуждено уголовное дело.