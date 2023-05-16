В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Читающим треки о наркотиках рэперам с 2024 года может грозить тюрьма

Ян Брацкий
18:32 16.05.2023
Уголовная ответственность за пропаганду наркотиков в песнях, кино или социальных сетях будет наступать после возбуждения двух административных дел.
Читающим треки о наркотиках рэперам с 2024 года может грозить тюрьма
© Фото: imagebroker, Oliver Gutfleisch, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Рэперы, читающие со сцены треки о наркотиках, после 2024 года могут угодить за решетку. Соответствующие изменения могут быть внесены в КоАП и Уголовный кодекс РФ, сообщил замглавы МВД Игорь Зубов. Ответственность будет наступать за пропаганду употребления запрещенных веществ в музыке, кинематографе или социальных сетях.

«Значит, с рэперами, которые поют на тему наркотиков, придется проводить профилактические беседы на уровне административной ответственности. Если они будут продолжать - будем сажать, куда деваться. Пусть готовятся тогда. Но после 2024 года», - цитирует Зубова РИА Новости.

Замминистра уточнил, что «никого тысячами сажать» не планируется. Что касается маркировки соответствующих медиапродуктов, то, возможно, для этого используют специальную бегущую строку или предваряющие титры. Как отметил Зубов, уголовная ответственность будет наступать после двух административных разбирательств за подобные нарушения.

На прошлой неделе стало известно о спецоперации ФСБ по предотвращению поставки в Россию груза кокаина из Латинской Америки. Оперативники обнаружили 492 килограмма зелья, которое перевозилось в двух фурах. Автомобили следовали в Польшу, за рулем находился гражданин иностранного государства. Его задержали, возбуждено уголовное дело. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:37 В стране и мире
Видео
Глава Роспотребнадзора рассказала Мишустину о борьбе с «инфодемией»
15:28 В стране и мире
«Троицу» 4 июня выставят в храме Христа Спасителя
13:08 В стране и мире
Видео
Рябков о ДОВСЕ: глава закончена, страница перевернута
12:34 В стране и мире
Видео
Бросивший гранату в дом в ЛНР украинец получил 14 лет колонии строгого режима
11:47 В стране и мире
Видео
ФСБ раскрыла украинскую шпионку, передававшую данные о российских войсках
Популярное
Видео
В Сети опубликовали видео уничтожения ЗРК Patriot в Киеве ракетой «Кинжал»
Видео
Из-за резкого потепления в России начал разрастаться редкий ядовитый гриб
Умерла актриса из сериала «Каменская» Регина Разума
Видео
Артиллерист рассказал, как собака Альба помогает расчетам «Ураганов» находить технику врага
Мужа Блиновской доставили в суд по делу о неуплате налогов
В России открыли клещей, которые могут быть переносчиками чумы и лихорадки Западного Нила
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.