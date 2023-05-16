В стране и мире В Москве простились с легендой журналистики Эдуардом Сагалаевым Анна Касаткина Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Сагалаев ушел из жизни 13 мая. © Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости Читайте нас на: В Москве простились с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым. Его похоронили на аллее журналистов на Троекуровском кладбище. Сагалаев скоропостижно скончался 13 мая. Ему было 76 лет. Один из создателей программы «Взгляд», Сагалаев был лицом телевидения нового времени. Он вел программы «12-й этаж» и «Семь дней». Также был одним из основателей первого независимого частного канала ТВ-6. Коллеги отмечают, что Сагалаев был талантлив и всегда знал, чего хочет зритель. По словам журналиста Владимира Познера, Сагалаев входит в число людей, которые были опорой отечественного телевидения. Экспертное мнение и аналитика