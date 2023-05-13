Познер отнес Сагалаева к людям, которые были «фундаментом» телевидения

По словам Владимира Познера, благодаря Салагаеву российские телезрители увидели много важных программ, в том числе «Двенадцатый этаж» и «Взгляд».

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Алексей Куденко, РИА Новости

Российский журналист Владимир Познер считает, что скончавшийся сегодня президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев входит в число людей, которые были опорой отечественного телевидения.

«Его можно отнести к небольшой группе людей, которые были фундаментом советского и российского телевидения. Сагалаев был главным редактором молодежной редакции "Взгляда"», - рассказал в беседе со «Звездой» телеведущий.

Познер отметил, что благодаря Салагеву появилось множество важных программ, часть из которых, к сожалению, сегодня забыта, как, например, «Двенадцатый этаж».

«Он сыграл роль не только в появлении "Взгляда", но и в отстаивании программы, которая не всегда находила поддержку верхов», - добавил Познер.

Сегодня стало известно о смерти в возрасте 77 лет президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева.