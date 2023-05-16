В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Глава Роспотребнадзора рассказала Мишустину о борьбе с «инфодемией»

Ян Брацкий
17:37 16.05.2023
Для борьбы с медицинской дезинформацией в восьми пилотных регионах сознан коммуникационный блок, рассказала глава РПН Анна Попова.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Christian Charisius, dpa, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала председателю правительства Михаилу Мишустину о противодействии ведомства «инфодемии» - обилию сплетен, слухов и вредоносных материалов на тему здоровья.

«Мы столкнулись с "инфодемией". Сегодня в рамках "Санитарного щита" есть целый коммуникационный блок, начали работу в восьми пилотных регионах, будем ее продолжать в этом и следующих годах», - сказала Попова на встрече с Мишустиным.

Ранее столичное Управление Роспотребнадзора инициировало эпидемиологическое расследование в Московском государственном университете из-за подозрения на корь у одного из студентов. Часть студентов МГУ перевели на дистант, учиться из дома они будут до 17 мая.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:37 В стране и мире
Видео
Глава Роспотребнадзора рассказала Мишустину о борьбе с «инфодемией»
15:28 В стране и мире
«Троицу» 4 июня выставят в храме Христа Спасителя
13:08 В стране и мире
Видео
Рябков о ДОВСЕ: глава закончена, страница перевернута
12:34 В стране и мире
Видео
Бросивший гранату в дом в ЛНР украинец получил 14 лет колонии строгого режима
11:47 В стране и мире
Видео
ФСБ раскрыла украинскую шпионку, передававшую данные о российских войсках
Популярное
Видео
В Сети опубликовали видео уничтожения ЗРК Patriot в Киеве ракетой «Кинжал»
Видео
Из-за резкого потепления в России начал разрастаться редкий ядовитый гриб
Умерла актриса из сериала «Каменская» Регина Разума
Видео
Артиллерист рассказал, как собака Альба помогает расчетам «Ураганов» находить технику врага
Мужа Блиновской доставили в суд по делу о неуплате налогов
В России открыли клещей, которые могут быть переносчиками чумы и лихорадки Западного Нила
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.