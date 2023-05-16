В стране и мире Глава Роспотребнадзора рассказала Мишустину о борьбе с «инфодемией» Ян Брацкий Для борьбы с медицинской дезинформацией в восьми пилотных регионах сознан коммуникационный блок, рассказала глава РПН Анна Попова. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Christian Charisius, dpa, GlobalLookPress Читайте нас на: Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала председателю правительства Михаилу Мишустину о противодействии ведомства «инфодемии» - обилию сплетен, слухов и вредоносных материалов на тему здоровья. «Мы столкнулись с "инфодемией". Сегодня в рамках "Санитарного щита" есть целый коммуникационный блок, начали работу в восьми пилотных регионах, будем ее продолжать в этом и следующих годах», - сказала Попова на встрече с Мишустиным. Ранее столичное Управление Роспотребнадзора инициировало эпидемиологическое расследование в Московском государственном университете из-за подозрения на корь у одного из студентов. Часть студентов МГУ перевели на дистант, учиться из дома они будут до 17 мая. Экспертное мнение и аналитика