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Истребители Северного флота нанесли «групповой удар» по целям в Арктике

16:41 16.05.2023
В полетах приняли участие молодые летчики Северного флота.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Летчики-истребители выполнили боевые упражнения в небе Кольского Заполярья. В полетах приняли участие молодые летчики Северного флота. Летные экипажи отработали элементы боевого маневрирования с нанесением группового удара по наземным и надводным объектам.

Также экипажи штурмовиков Су-25 выполнили полет на средних и больших высотах. Там летчики закрепляли навык ведения воздушного боя с маневренной целью. Они выполнили упражнения с применением наступательных и оборонительных маневров.

Кроме того, офицеры армии ВВС и ПВО провели контрольные полеты в паре на сложный пилотаж. При этом военнослужащие использовали предельно малую высоту.

На днях средний морской танкер «Кама» вернулся в Североморск, который служит главной базой Северного морского флота. В начале января этого года танкер отправился в поход в составе отряда кораблей с фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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