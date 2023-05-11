Средний морской танкер «Кама» вернулся в Североморск из дальнего похода

В начале января этого года танкер отправился в поход в составе отряда кораблей с фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Гошков».

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Средний морской танкер «Кама» вернулся в Североморск. Моряков, вернувшихся из дальнего похода, встретил замкомандующего Северным флотом по материально-техническому обеспечению Дмитрий Украинец.

Встреча проходила в торжественной обстановке под звуки военного оркестра. Украинец поздравил вернувшихся из похода с успешным выполнением задач и по флотской традиции преподнес жареного поросенка капитану танкера Виктору Осипову.

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Гошков» и морской танкер «Кама» вышли в дальний поход в начале января. Поход продолжался более 120 суток. За это время судно прошло более 25 тысяч морских миль. В составе отряда кораблей Северного флота танкер участвовал в учениях с кораблями Китая и ЮАР.

Также он участвовал в спасении гражданина Франции Лукаса Монтеу и его собаки с терпящей бедствие яхты отрядом боевых кораблей Северного флота. Приняв спасенного на танкер «Каму», российские военнослужащие оказали ему медицинскую помощь и доставили в ближайший порт.

Фрегат проекта 22 350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» с управляемым ракетным оружием был включен в боевой состав Военно-морского флота России летом 2018 года. Экипаж корабля составляет более 170 человек. На его вооружении находятся ракеты «Оникс» и «Калибр», а также зенитные ракетные комплексы «Полимент-Редут».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.