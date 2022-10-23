В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Российские ученые синтезировали материал для натрий-ионных батарей из борщевика

Анна Касаткина
05:04 23.10.2022
Натрий-ионные батареи считаются безопаснее, доступнее и дешевле литий-ионных.
Российские ученые синтезировали материал для натрий-ионных батарей из борщевика
© Фото: M. Woike blickwinkel globallookpress
Читайте нас на:

Российские ученые создали материал для анодов натрий-ионных батарей, которые используются, в том числе, в электромобилях и накопителях энергии для солнечных батарей, из ядовитого борщевика. Результаты исследования сотрудников МГУ имени М.В. Ломоносова и Сколтеха опубликованы в журнале Batteries.

Натрий-ионные батареи — альтернативная литий-ионным батареям технология накопления энергии. Недостатками лития являются постоянный рост цен на него и производство в ограниченном числе стран. В свою очередь, натрий дешевле лития в сотню раз, кроме того, такие аккумуляторы безопасны при перевозке и хранении. Однако для перехода на него нужно заменить материалы катода и анода батареи, пишут «Известия».

Используемый в анодах натрий-ионных аккумуляторов можно получать из скорлупы орехов и отходов бумажного производства. Российским ученым также удалось приспособить для этих целей борщевик. По данным исследователей, растение показало в этом плане высокую эффективность. Кроме того, можно получить из него много материала, так как борщевик растет в избытке. Цена натриевых аккумуляторов, изготовленных при помощи борщевика, как ожидается, будет ниже, чем из другого сырья.

Борщевик является кормовым растением, однако его слишком большое распространение вызывает проблемы. Он опасен для человека и животных, так как способен вызывать сильнейшие ожоги вплоть до летального исхода. В семенах борщевика также содержатся масла, которые не дают произрастать другой флоре.

Ранее ученые из Алтайского университета выявили, что эфирные масла из борщевика можно использовать для создания лекарства от псориаза.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:36 В стране и мире
Видео
Ракета «Союз» вывела на орбиту первый спутник группировки «Сфера»
20:34 Спорт
FIS продлила отстранение россиян от международных соревнований на сезон-2022/23
19:33 В стране и мире
Видео
Китайское предупреждение или рука помощи: что стоит за инцидентом с экс-лидером КНР Ху Цзиньтао
18:30 В стране и мире
Огненный шар: кадры ЧП на газовой ветке под Белгородом
16:28 В стране и мире
На Каховском водохранилище начали сбрасывать воду
Популярное
Видео
Путин опробовал в деле винтовку СВД на полигоне в Рязанской области
Видео
Суровикин: российская группировка наращивает состав по всей линии боевого соприкосновения
Видео
«Красавицы»: Путину подарили фотоальбом с женами участников СВО из Самары
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении станции космической связи Украины под Одессой
Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве
Пожилая немка оказалась преступным боссом, собиравшимся свергнуть правительство
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.