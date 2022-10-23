Российские ученые синтезировали материал для натрий-ионных батарей из борщевика

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Российские ученые создали материал для анодов натрий-ионных батарей, которые используются, в том числе, в электромобилях и накопителях энергии для солнечных батарей, из ядовитого борщевика. Результаты исследования сотрудников МГУ имени М.В. Ломоносова и Сколтеха опубликованы в журнале Batteries.

Натрий-ионные батареи — альтернативная литий-ионным батареям технология накопления энергии. Недостатками лития являются постоянный рост цен на него и производство в ограниченном числе стран. В свою очередь, натрий дешевле лития в сотню раз, кроме того, такие аккумуляторы безопасны при перевозке и хранении. Однако для перехода на него нужно заменить материалы катода и анода батареи, пишут «Известия».

Используемый в анодах натрий-ионных аккумуляторов можно получать из скорлупы орехов и отходов бумажного производства. Российским ученым также удалось приспособить для этих целей борщевик. По данным исследователей, растение показало в этом плане высокую эффективность. Кроме того, можно получить из него много материала, так как борщевик растет в избытке. Цена натриевых аккумуляторов, изготовленных при помощи борщевика, как ожидается, будет ниже, чем из другого сырья.

Борщевик является кормовым растением, однако его слишком большое распространение вызывает проблемы. Он опасен для человека и животных, так как способен вызывать сильнейшие ожоги вплоть до летального исхода. В семенах борщевика также содержатся масла, которые не дают произрастать другой флоре.

Ранее ученые из Алтайского университета выявили, что эфирные масла из борщевика можно использовать для создания лекарства от псориаза.