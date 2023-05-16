В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Bloomberg: подземные толчки произошли в районе места подрыва «Северного потока»

Анна Касаткина
16:30 16.05.2023
Толчки почувствовали жители близлежащего острова Борнхольм.
Bloomberg: подземные толчки произошли в районе места подрыва «Северного потока»
© Фото: The Swedish Coast Guard, XinHua, GloobalLookPress
Читайте нас на:

Подземные толчки произошли в районе датского острова Борнхольм в Балтийском море, неподалеку от которого в сентябре 2022 года был подорван газопровод «Северный поток». Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Геологической службы Дании и Гренландии.

По данным агентства, толчки почувствовали на Борнхольме, где проживает порядка 40 тысяч человек. Изначально сейсмологи предположили, что их причиной стало землетрясение или контролируемый взрыв в Польше, однако позже эту версию отвергли.

В последнем заявлении службы говорится, что толчки, «скорее всего, были волнами акустического давления от одного или нескольких событий где-то в атмосфере». При этом что именно вызвало эти волны, специалисты сказать затрудняются.

Ранее акционер проекта «Северный поток» немецкая компания Wintershall Dea объявила, что не планирует восстанавливать газопровод. Там добавили, что приоритетом является спасение окружающей среды в данном районе.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:30 В стране и мире
Bloomberg: подземные толчки произошли в районе места подрыва «Северного потока»
15:28 В стране и мире
«Троицу» 4 июня выставят в храме Христа Спасителя
13:08 В стране и мире
Видео
Рябков о ДОВСЕ: глава закончена, страница перевернута
12:34 В стране и мире
Видео
Бросивший гранату в дом в ЛНР украинец получил 14 лет колонии строгого режима
11:47 В стране и мире
Видео
ФСБ раскрыла украинскую шпионку, передававшую данные о российских войсках
Популярное
Видео
В Сети опубликовали видео уничтожения ЗРК Patriot в Киеве ракетой «Кинжал»
Видео
Из-за резкого потепления в России начал разрастаться редкий ядовитый гриб
Умерла актриса из сериала «Каменская» Регина Разума
Видео
Артиллерист рассказал, как собака Альба помогает расчетам «Ураганов» находить технику врага
Мужа Блиновской доставили в суд по делу о неуплате налогов
В России открыли клещей, которые могут быть переносчиками чумы и лихорадки Западного Нила
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.