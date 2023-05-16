Bloomberg: подземные толчки произошли в районе места подрыва «Северного потока»

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Подземные толчки произошли в районе датского острова Борнхольм в Балтийском море, неподалеку от которого в сентябре 2022 года был подорван газопровод «Северный поток». Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Геологической службы Дании и Гренландии.

По данным агентства, толчки почувствовали на Борнхольме, где проживает порядка 40 тысяч человек. Изначально сейсмологи предположили, что их причиной стало землетрясение или контролируемый взрыв в Польше, однако позже эту версию отвергли.

В последнем заявлении службы говорится, что толчки, «скорее всего, были волнами акустического давления от одного или нескольких событий где-то в атмосфере». При этом что именно вызвало эти волны, специалисты сказать затрудняются.

Ранее акционер проекта «Северный поток» немецкая компания Wintershall Dea объявила, что не планирует восстанавливать газопровод. Там добавили, что приоритетом является спасение окружающей среды в данном районе.