Глава ЦБ Набиуллина заявила о запрете торговли акциями компаний ВПК из недружественных стран
Торговля акциями компаний из недружественных стран, связанных с оборонно-промышленным комплексом, окажется под запретом. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«Что касается доступа бумаг недружественных стран, связанных с оборонно-промышленным комплексом, действительно предполагается, что торговля ими будет запрещена. Видимо, это повлечет и делистинг», - заявила Набиуллина.
По словам Набиуллиной, одним из вопросов, требующих решения, является определение, «как те люди, которые купили эти бумаги... смогут из них выходить».
«Этот вопрос требует доработки», - добавила глава ЦБ.
Ранее ЦБ ввел ограничения по покупке иностранных бумаг. Брокеры не могут приобретать ценные бумаги эмитентов из недружественных стран для квалифицированных инвесторов, если в результате сделки их доля в портфеле станет превышать 15%.