В стране и мире В Югре пять человек пострадали при возгорании на газопроводе Ян Брацкий Огонь вспыхнул в районе крановых узлов на линейной части недействующего участка трубопровода. © Фото: Александр Кряжев, РИА Новости Читайте нас на: Предварительно пять человек пострадали в результате возгорания на недействующей нитке газопровода «Ямал - Европа» компании «Газпром трансгаз Югорск». «Произошло возгорание недействующего газопровода в районе крановых узлов на линейной части. По предварительным данным, в результате пострадали пять человек», - сообщили ТАСС в экстренных службах региона. Накануне мощный врыв произошел в центре Луганска. В результате пострадали несколько человек, среди которых исполняющий обязанности главы республиканского МВД Игорь Корнет. Сейчас он прооперирован и находится в тяжелом состоянии, но жизни врио министра внутренних дел ЛНР ничего не угрожает, пояснили врачи. Экспертное мнение и аналитика