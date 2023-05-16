В Югре пять человек пострадали при возгорании на газопроводе
Огонь вспыхнул в районе крановых узлов на линейной части недействующего участка трубопровода.
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Предварительно пять человек пострадали в результате возгорания на недействующей нитке газопровода «Ямал - Европа» компании «Газпром трансгаз Югорск».
«Произошло возгорание недействующего газопровода в районе крановых узлов на линейной части. По предварительным данным, в результате пострадали пять человек», - сообщили ТАСС в экстренных службах региона.
Накануне мощный врыв произошел в центре Луганска. В результате пострадали несколько человек, среди которых исполняющий обязанности главы республиканского МВД Игорь Корнет. Сейчас он прооперирован и находится в тяжелом состоянии, но жизни врио министра внутренних дел ЛНР ничего не угрожает, пояснили врачи.