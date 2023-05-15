В стране и мире Во время взрыва в центре Луганска ранен врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет Ян Брацкий По предварительным данным, в результате взрыва пострадали пять человек, трое госпитализированы с тяжелыми ранениями. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Временно исполняющий обязанности главы МВД Луганской Народной Республики Игорь Корнет получил ранения при взрыве в центре Луганска. Об этом сообщили в правоохранительных органах региона. «В результате взрыва пострадал Корнет», - цитирует РИА Новости их сообщение. Взрыв прогремел в салоне красоты на улице Демехина. Рядом с местом ЧП находятся здание Гостелерадиокомпании, Дом правительства и здание Народного Совета. Экспертное мнение и аналитика