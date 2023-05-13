Мощный пожар в покрасочном цехе в Тольятти сняли на камеру
Чрезвычайное происшествие случилось на производстве металлических дверей и окон.
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В городе Тольятти Самарской области полыхает покрасочный цех одного из предприятий. По предварительным данным, площадь пожара составила порядка 6 000 квадратных метров. Сообщается о проведенной эвакуации сотрудников. Сообщается, что погибших и пострадавших нет.
«В 22:22 (21.22 по московскому времени) 13 мая поступило сообщение о пожаре в покрасочном цехе предприятия по адресу: городской округ Тольятти, Комсомольский район, Поволжское шоссе, 3. Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение цеха, площадь пожара 1000 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, проводилась эвакуация», - проинформировала пресс-служба регионального МЧС.
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