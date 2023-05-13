Мощный пожар в покрасочном цехе в Тольятти сняли на камеру

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Очевидцы сообщают, что горит производственная компания «Феррони». Также указано, что у предприятия в горящем покрасочном цехе частично обрушилась. Компания занимается производством металлических дверей и окон.

Немногим ранее в Подмосковье, в городе Дзержинский, тушили пожар. Огонь охватил 2,5 тысячи квадратных метров складской территории, там хранились старые покрышки. К тушению были привлечены два вертолета.