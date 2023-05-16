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В Совфеде заявили, что гибридная война Запада против РФ подразумевает абсолютно грубые методы

Максим Крюков
14:30 16.05.2023
Председатель Комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин отметил, что «вербовать по Telegram-каналу всегда проще».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Soeren Stache, dpa, GlobalLookPress
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Гибридная война, которую против России ведет коллективный Запад, подразумевает абсолютно грубые методы. Об этом в беседе со «Звездой» заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Он добавил, что для него не станет сюрпризом, если подтвердится информация о Telegram-канале ЦРУ, созданном для вербовки россиян.

«Я не удивлюсь, если это действительно так, потому что так называемая гибридная война, которую против нас ведет коллективный Запад, и прежде всего США, подразумевает в том числе абсолютно грубые методы, включая подставные ведомственные Telegram-каналы спецслужб, которые хотят влиять на настроения людей. Вербовать по Telegram-каналу всегда проще, это все тоже используется, не удивлюсь, если это действительно так», - сказал он.

Ранее стало известно, что Центральное разведывательное управление создало канал в Telegram для вербовки россиян, в котором уже опубликован пропагандистский видеоролик на русском языке. В нем говорится, что управление заинтересовано в получении сведений «об экономике или высшем руководстве Российской Федерации». Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что ЦРУ и другие спецслужбы стран Запада не ослабляют активности на территории России.

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