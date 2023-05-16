Госдума единогласно проголосовала за закон о денонсации ДОВСЕ

Проект о денонсации ДОВСЕ был внесен в Государственную думу РФ 10 мая.

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В Государственной думе РФ прошло пленарное заседание, на котором был принят закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Проект о денонсации ДОВСЕ был внесен в нижнюю палату российского парламента 10 мая.

«В новых условиях договор окончательно стал пережитком прошлого», - сказал замглавы МИД России Сергей Рябков на заседании ГД РФ.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в Париже в 1990 году, спустя девять лет на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант соглашения.

Адаптированный договор ратифицировали только четыре государства - Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году РФ приостановила участие в ДОВСЕ «до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ».

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что Россия давно начала процесс расторжения Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), так как страны - участницы Североатлантического альянса (НАТО) не пытались адаптировать документ под новые требования. Эксперт напомнил, что в 2007 году был наложен мораторий на исполнение требований по договору.