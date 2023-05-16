В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Главу Верховного суда Украины задержали за взятку в $2,7 млн

Дмитрий Трунов
01:28 16.05.2023
Сообщается также об обысках у 18 судей Верховного суда страны.
Главу Верховного суда Украины задержали за взятку в $2,7 млн
© Фото: mesap_gov_ua, Telegram
Читайте нас на:

Председатель Верховного суда Украины Всеволод Князев задержан в Киеве по подозрению в получении взятки в $3 млн. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на Специализированную антикоррупционую прокуратуру (САП) страны.

В данный момент проходят обыски у 18 судей ВС Украины, сообщает канал со ссылкой на источники в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). Предположительно руководитель суда получил взятку от олигарха Константина Жеваго. Против бизнесмена в стране расследуется дело о банкротстве банка «Финансы и кредит», он находится во Франции.

В Telegram-канале САП сообщается о раскрытии крупной коррупционной схемы в Верховном суде Украины. Официального подтверждения о задержании Князева на данный момент нет.

«САП и разоблачили масштабную коррупцию в Верховном суде, а именно схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного Суда. Сейчас проводятся неотложные следственные действия. Детали позже», - говорится в сообщении.

Всеволод Князев занимает пост председателя Верховного суда Украины с 1 декабря 2021 года.

Ранее американский журналист-расследователь Сеймур Херш сообщал, что глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс отчитал украинского президента Владимира Зеленского за коррупцию.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:51 В стране и мире
Венгрия заблокировала передачу Киеву очередного транша военной помощи в 500 млн евро
20:20 В стране и мире
Эрдоган заявил об уверенности в своей победе во втором туре выборов
18:39 В стране и мире
Следователи ФСБ предъявили обвинение экс-сотруднику посольства США
16:22 В стране и мире
«Троицу» Андрея Рублева вернули РПЦ
16:46 В стране и мире
Глава турецкого избиркома анонсировал второй тур президентских выборов
Популярное
Mash сообщил об аресте банковских счетов модного дома Валентина Юдашкина
112: пережившего инсульт Глеба Панфилова подключили к аппарату ИВЛ
В России открыли клещей, которые могут быть переносчиками чумы и лихорадки Западного Нила
Видео
Музыкальные чудеса: чем готовы удивлять участники конкурса «Звезда-2023»
Times: вещатели «Евровидения» не позволят Зеленскому выступить в финале конкурса
Актера Артура Смольянинова* внесли в список экстремистов и террористов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.