Главу Верховного суда Украины задержали за взятку в $2,7 млн

Сообщается также об обысках у 18 судей Верховного суда страны.

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Председатель Верховного суда Украины Всеволод Князев задержан в Киеве по подозрению в получении взятки в $3 млн. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на Специализированную антикоррупционую прокуратуру (САП) страны.

В данный момент проходят обыски у 18 судей ВС Украины, сообщает канал со ссылкой на источники в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). Предположительно руководитель суда получил взятку от олигарха Константина Жеваго. Против бизнесмена в стране расследуется дело о банкротстве банка «Финансы и кредит», он находится во Франции.

В Telegram-канале САП сообщается о раскрытии крупной коррупционной схемы в Верховном суде Украины. Официального подтверждения о задержании Князева на данный момент нет.

«САП и разоблачили масштабную коррупцию в Верховном суде, а именно схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного Суда. Сейчас проводятся неотложные следственные действия. Детали позже», - говорится в сообщении.

Всеволод Князев занимает пост председателя Верховного суда Украины с 1 декабря 2021 года.

Ранее американский журналист-расследователь Сеймур Херш сообщал, что глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс отчитал украинского президента Владимира Зеленского за коррупцию.