Политолог Светов рассказал, что Россия начала процесс выхода из ДОВСЕ уже давно

Эксперт напомнил, что в 2007 году был наложен мораторий на исполнение требований по договору.

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Россия давно начала процесс расторжения Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), так как страны-участницы Североатлантического альянса (НАТО) не пытались адаптировать документ под новые требования. Об этом «Звезде» заявил политолог Юрий Светов.

«Натовцы его ни ратифицировать, ни как-то адаптировать к новым требованиям не собирались. Поэтому Россия процесс выхода из этого договора начала достаточно давно, в 2007 году был наложен мораторий на исполнение требований по этому договору. Вспомним, что в эти же годы прошло несколько волн вступления в НАТО, и туда вошли в том числе государства и участники Варшавского Договора, и даже прибалтийская сторона, которая когда-то была в составе СССР», - разъяснил специалист.

Напомним, Госдума РФ может рассмотреть вопрос о денонсации ДОВСЕ. Законопроект уже внесен в парламент. Президент России Владимир Путин назначил своим официальным представителем при рассмотрении парламентом вопроса о расторжении договора замминистра иностранных дел Сергея Рябкова.