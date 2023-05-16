Армия ВКС РФ сбили Су-24 и Су-25 украинских боевиков в небе над ДНР По данным Минобороны России, самолеты украинских националистов были сбиты в районах населенных пунктов Варваровка и Красноармейск. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Воздушно-космические силы России сбили самолеты Су-24 и Су-25 вооруженных формирований украинских националистов в районах населенных пунктов Варваровка и Красноармейск ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Варваровка и Красноармейск Донецкой Народной Республики сбиты самолеты Су-24 и Су-25 Воздушных сил Украины», - сказал он. По данным российского оборонного ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, а также артиллерией ВС РФ были поражены 75 артиллерийских подразделений украинских боевиков, а также живая сила и военная техника в 102-х районах. Экспертное мнение и аналитика