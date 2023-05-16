Рябков: США пытаются политизировать «сюжет» с арестованным Гершковичем

Ранее журналиста арестовали на два месяца, его подозревают в шпионаже в интересах американского правительства.

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Тема консульского доступа к американскому журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу, который сейчас находится под арестом, политизируется Вашингтоном. Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Вокруг этого много шума и много попыток с американской стороны политизировать этот сюжет», - приводит слова дипломата РИА Новости.

Гершковича задержали в Екатеринбурге, его подозревают в шпионаже в интересах американского правительства. По версии ФСБ, он собирал информацию о предприятии ВПК.

Журналиста арестовали на два месяца. Посол США Линн Трейси посещала Гершковича в Лефортовском следственном изоляторе в Москве. Впоследствии она сообщила, что американец здоров и находится в хорошем расположении духа.