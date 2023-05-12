ФСБ задержала крымчанина передавшего украинцам данные о российской военной технике

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Федеральная служба безопасности сообщила о задержании жителя Крыма по подозрению в государственной измене.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации по подозрению в госизмене задержан 34-летний житель Республики Крым», - говорится в сообщении.

В ФСЬ заявили, что задержанный пересылал в чат-бот украинского telegram-канала видеозаписи перемещения военной техники МО РФ по железной дороге. Техника двигалась в направлении зоны проведения спецоперации.

В сообщении ФСБ говорится, что эти сведения были использованы противником для нанесения ракетных ударов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ. Мера пресечения - заключение под стражу. По этой статье крымчанину грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла попытку ввоза в Россию 492 кг кокаина из Латинской Америки.