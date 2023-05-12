ФСБ задержала крымчанина передавшего украинцам данные о российской военной технике
Федеральная служба безопасности сообщила о задержании жителя Крыма по подозрению в государственной измене.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации по подозрению в госизмене задержан 34-летний житель Республики Крым», - говорится в сообщении.
В ФСЬ заявили, что задержанный пересылал в чат-бот украинского telegram-канала видеозаписи перемещения военной техники МО РФ по железной дороге. Техника двигалась в направлении зоны проведения спецоперации.
В сообщении ФСБ говорится, что эти сведения были использованы противником для нанесения ракетных ударов.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ. Мера пресечения - заключение под стражу. По этой статье крымчанину грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла попытку ввоза в Россию 492 кг кокаина из Латинской Америки.