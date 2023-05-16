Российская авиация ударила по мотострелковой бригаде украинских боевиков на Купянском направлении

Нанесены удары по сосредоточению личного состава, вооружению и военной технике бригады.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российской авиацией были нанесены удары по мотострелковой бригаде украинских боевиков на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«Нанесены удары по сосредоточению личного состава, вооружению и военной технике 14-й отдельной мотострелковой бригады и по подразделениям территориальной обороны», - сказал он.

Ранее «Звезда» показывала уничтожение вражеских позиций в районе Артемовска из кабины летчиков Ка-52.

Утром 24 февраля прошлого года РФ начала спецоперацию по защите ЛНР и ДНР. Цели спецоперации - освободить народные республики Донбасса, население которых подверглось геноциду со стороны Киева, провести денацификацию и демилитаризацию Украины.

По данным Министерства обороны России, в общей сложности с начала проведения СВО Вооруженным силам РФ удалось уничтожить 425 самолетов, 233 вертолета, 4 156 дронов, 421 ЗРК, 9 169 танков и других боевых бронемашин, 1 100 РСЗО, 4 821 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 10 214 единиц военной автоспецтехники.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.