ВС РФ ударили по позициям противника в районах Авдеевки и Марьинки

Кроме того, российский беспилотник-камикадзе «Ланцет» уничтожил украинский танк Т-72.

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Российские военные огнем артиллерии накрыли украинские позиции в Авдеевке - противник понес потери в личном составе, а в районе Марьинки сорваны попытки ротации киевских формирований. Об этом говорится в заявлении начальника пресс-центра группировки «Юг» Вадима Астафьева.

«Артиллеристами "Южной" группировки войск уничтожено два скопления живой силы противника в Авдеевке и сорвана попытка ротации личного состава на переднем крае украинских подразделений в районе Марьинки», - сказал он.

Начальник пресс-центра рассказал о ситуации в районах Григоровки, Ивано-Дарьевки, Предтечино, Первомайского и Красногоровки. По словам Астафьева, украинская сторона понесла потери в военной технике - уничтожены четыре украинских миномета и САУ «Гвоздика». В районе Григоровки ВС РФ ударили по пункту временной дислокации украинской бригады.

Также Астафьев отчитался об уничтожении украинского танка Т-72 ударным беспилотником «Ланцет».

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Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.