«Звезда» показала, как тренируются штурмовые группы на полигоне в зоне СВО

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Российские штурмовые отряды отрабатывают навыки на полигоне в тыловом районе зоны СВО. Несмотря на то что все военнослужащие уже закалены в боях, тренировкам они уделяют почти все свободное время.

Бойцы оттачивают мастерство по стрельбе из всех видов оружия, проводят тактические занятия, а также учатся управлять дронами и сбрасывать с их помощью на противника осколочные боеприпасы. Все это необходимый минимум для каждого. Отдельное внимание уделяют подготовке новобранцев.

«Когда человек переходит в группу, к нам попадает, он новенький. Проводятся ежедневные занятия на полигоне и стрельбы, тактические занятия и все остальное. И человек сам понимает, как в любом коллективе, или врастает в коллектив, или не врастает», - рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным Штурман.

По словам военных, каждый штурм по своему уникален, и главное - это быть готовым ко всему и максимально быстро принимать решения. На задание идут в полной боевой выкладке - это объемный арсенал оружия от ручных гранат до гранатометов. У автоматов при этом особая раскраска, ее бойцы подбирают в зависимости от задания, чтобы сливаться с местностью и оставаться незамеченным для противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.