Умер экс-губернатор Кировской области Николай Шаклеин

Действующий губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил, что Шаклеин скончался в возрасте 79 лет после продолжительной болезни.

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На 80-м году жизни скончался бывший губернатор и сенатор от Кировской области Николай Шаклеин. Об этом сообщил действующий глава региона Александр Соколов.

По его словам, причиной смерти политика стала продолжительная болезнь. Подробностей трагедии губернатор Кировской области не привел.

«Коллеги отзываются о нем как о квалифицированном специалисте, взвешенном, обстоятельном и справедливом руководителе», - написал он в своем Telegram-канале.

Николай Шаклеин занимал должность губернатора Кировскую область с 2004 по 2009 год, после этого, до 2011 года, он был членом Совета Федерации от региона. В 2012-2019 годах бывший чиновник занимал должность директора Волго-Вятского института (филиала) Университета имени Кутафина (МГЮА) в Кирове. А в 2019 году стал советником ректора учебного заведения.

Ранее стало известно, что на 77-м году жизни скончался президент Национальной ассоциации телерадиовещателей и заслуженный журналист России Эдуард Сагалаев. В 2002 году он получил высшую телевизионную награду - премию ТЭФИ в номинации «Специальный приз Академии российского телевидения». Кроме того, Сагалаев награжден орденами Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней.