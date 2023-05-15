Российский штурмовик рассказал, что относится к боям как к работе

Изначально мужчина выполнял боевую работу в артиллерийском дивизионе, а затем по собственному желанию перевелся в штурмовые группы.

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Военнослужащий ВС РФ с позывным Штурман находится в зоне специальной военной операции с прошлого года. Мужчина добровольно подписал контракт и служит с июня. Штурман рассказал, что не впервые принимает участие в военных действиях, за спиной бойца чеченская кампания, а к выполнению задач он относится как к работе.

«Для меня это уже пройденный этап. Здесь с высоты прожитых лет и опыта некоторым добровольцам и мобилизованным оказываем помощь, обучаем, рассказываем, показываем, что и как. Штурм - это работа, мы ее делаем», - признался он.

Штурман рассказал, как недавно вместе с товарищами вытаскивал раненых сослуживцев из-под вражеского огня.

«Определили точку, где они находятся, пошли, забрали их и из одного дома перенесли в другой этапом. Погрузили, вывезли, эвакуировали, одному оказали помощь первую медицинскую, ну, там в принципе остановили кровь, перебинтовали таким образом и вынесли», - добавил Штурман.

На то, чтобы принять решение в бою, есть доли секунды, поэтому штурмовики постоянно отрабатывают свои навыки на полигоне, несмотря на то что уже закалены в боях.

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Материал подготовили Андрей Аркадьев, Алексей Огренич и Николай Баранов.