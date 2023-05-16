Бойцы ВВО продемонстрировали мастерство тактической стрельбы в Приамурье

Стрельба ведется из положений лежа, стоя и с колена по мишеням на различных дальностях.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Амурской области на полигоне Екатеринославский Восточного военного округа военнослужащие мотострелковых подразделений демонстрируют мастерство армейской тактической стрельбы.

Площадки, на которых выполняются нормативы по огневой подготовке, имитируют городские постройки. На кадрах, предоставленных Минобороны России, виден дым, слышны звуки взрывов и выстрелов, а также крики команд. Таким образом воссоздается атмосфера реального боя.

Военнослужащие выполняют одиночные упражнения и в составе боевых двоек. Стрельба по мишеням ведется из разных положений - лежа, стоя и с колена.

Занятия проходят ежедневно и под руководством инструкторов, охотно делящихся своим боевым опытом. К каждому военнослужащему применяется индивидуальный подход. На занятиях военнослужащие доводят навыки до совершенства.

После тренировки инструкторы предоставляют обратную связь - разбирают ошибки и дают рекомендации.

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Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.