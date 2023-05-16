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ФСБ задержала мужчину, пытавшегося вывезти из страны 24 кг золота

Максим Крюков
10:20 16.05.2023
В ЦОС ФСБ России сообщили, что оценочная стоимость двух золотых слитков превышает 126 миллионов рублей.
© Видео: ЦОС ФСБ России © Фото: ЦОС ФСБ России
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Сотрудники Отряда пограничного контроля Федеральной службы безопасности Российской Федерации в международном аэропорту Домодедово пресекли попытку незаконного перемещения золотых слитков через государственную границу России. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Пытавшийся выехать с территории Российской Федерации при себе имел два золотых слитка общим весом свыше 24 килограммов. Как отметили в ведомстве, их оценочная стоимость превышает 126 миллионов рублей.

В связи с этим Следственная служба УФСБ России по городу Москве и Московской области возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, задержанный, в свою очередь, был заключен под стражу.

Ранее сотрудники ФСБ РФ пресекли попытку ввоза в Россию 492 килограммов кокаина из Латинской Америки. Партия наркотического вещества была изъята на границе с Белоруссией в Смоленской области. Наркотики перевозились в двух фурах - у одной из них были госномера Турции.

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