Бойцы отряда «Шторм» начали подготовку на полигоне в ЛНР с применением «лазеров»

Программное обеспечение лазерных имитаторов позволяет детально анализировать действия военнослужащих и их ошибки во время тренировок.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

На полигоне в Луганской Народной Республике началась подготовка штурмовых отрядов «Шторм». Бойцы используют специальные лазерные имитаторы стрельбы и поражения. Это позволяет военнослужащим отработать наиболее эффективные тактические приемы при штурме, обороне или зачистке опорного пункта условного противника.

Датчики крепятся на экипировке военных и штатном оружии. Они считывают точность поражения и помогают отработать точность стрельбы без затрат боеприпасов.

При этом тренировки проходят в условиях, максимально приближенных к боевым. Программное обеспечение позволяет детально анализировать действия военных и их ошибки во время практических занятий.

Ранее бойцы отрядов «Шторм» отточили штурмовые действия в зоне спецоперации. Во время боевого слаживания на полигоне взвод штурмует, зачищает и удерживает блиндажи и окопы условного противника. Такие тренировки помогают бойцам понимать друг друга почти без слов, а главное - минимизировать потери.