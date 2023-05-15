TRT: Эрдоган набирает 49,35% голосов после обработки 100% бюллетеней

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В Турции в рамках подсчета голосов на прошедших 14 мая выборах президента республики вскрыли 100% избирательных урн. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,35% голосов, его главный конкурент - единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу - получил поддержку от 45% избирателей. Об этом сообщает государственный телеканал TRT.

По данным источника, за третьего кандидата от «Альянса АТА» Синана Огана отдали свой голос 5,22% электората. Кандидат Мухаррем Индже, который снял свою кандидатуру, получил 0,43% голосов. Центризбирком Турции считает действительными отданные за него голоса.

Напомним, для победы в первом туре выборов один из кандидатов должен был набрать 50% плюс один голос. Второй тур голосования запланирован на 28 мая.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед своими сторонниками на митинге в Анкаре с балкона штаб-квартиры правящей Партии справедливости и развития, заявил, что, по предварительным данным, лидирует на выборах главы государства в Турции. Турецкий лидер также обвинил оппозицию в попытке ввести людей в заблуждение относительно результатов голосования.