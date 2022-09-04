Пляжи Калифорнии заполонили полчища кровожадных жуков-акул

Эти жуки кусаются настолько сильно, что ученые используют их в качества «ножниц для рыбы».

© Фото: Hakai Institute, Merav Vonshak, inaturalist.org

На пляжах Калифорнии появились полчища жуков «мини-акул». Эти существа, внешне напоминающие креветок, кусают купающих калифорнийцев за ноги, причиняя сильную боль.

«Согласно исследованию Университета Уолла Уолла, эти жуки передвигаются большими стаями, численностью до тысячи особей. Их укус вызывает сильное кровотечение и нетипично большую для такого существа рану», - сообщает издание Daily Star.

Газета отмечает - ученые специально отлавливают жуков из-за их силы укуса. Насекомых используют для того, чтобы «откусывать» от рыб часть плоти для дальнейших исследований.

Ранее издание сообщило, что в Великобритании в домах людей начали селиться божьи коровки вида арлекин. Они сильнее многих своих сородичей, способны поедать другие виды и зачастую заражены половыми инфекциями.