В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пляжи Калифорнии заполонили полчища кровожадных жуков-акул

Алексей Курильченко
10:53 04.09.2022
Эти жуки кусаются настолько сильно, что ученые используют их в качества «ножниц для рыбы».
Пляжи Калифорнии заполонили полчища кровожадных жуков-акул
© Фото: Hakai Institute, Merav Vonshak, inaturalist.org
Читайте нас на:

На пляжах Калифорнии появились полчища жуков «мини-акул». Эти существа, внешне напоминающие креветок, кусают купающих калифорнийцев за ноги, причиняя сильную боль.

«Согласно исследованию Университета Уолла Уолла, эти жуки передвигаются большими стаями, численностью до тысячи особей. Их укус вызывает сильное кровотечение и нетипично большую для такого существа рану», - сообщает издание Daily Star.

Газета отмечает - ученые специально отлавливают жуков из-за их силы укуса. Насекомых используют для того, чтобы «откусывать» от рыб часть плоти для дальнейших исследований.

Ранее издание сообщило, что в Великобритании в домах людей начали селиться божьи коровки вида арлекин. Они сильнее многих своих сородичей, способны поедать другие виды и зачастую заражены половыми инфекциями.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:17 ОПК
Видео
Феномен стойкости: прочность бронестекла проверили топором, кувалдой и швеллером
09:07 В стране и мире
Стало известно о девяти пострадавших в результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ
05:59 В стране и мире
«Низость»: в Энергодаре рассказали о запугивании учителей и родителей со стороны Киева
05:01 Армия
Видео
Непрерывный труд: кадры боевой работы службы горюче-смазочных материалов в ходе СВО
01:39 В стране и мире
Число погибших на Ключевской Сопке туристов выросло до шести
Популярное
Видео
МО РФ: за сутки ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении
Видео
Шойгу заявил о ежегодном проведении Международного антифашистского конгресса
Видео
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей заведений Минобороны с Днем знаний
МО РФ: российские войска потопили две баржи с десантом ВСУ недалеко от ЗАЭС
ВС РФ приняли меры по уничтожению попытавшихся захватить ЗАЭС диверсантов ВСУ
МО РФ: за двое суток безуспешных атак ВСУ уничтожено более 1 700 украинских военнослужащих
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.