Был со своими до последнего мига: кадры работы комбрига Макарова в зоне спецоперации

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Погибший при отражении атак украинских боевиков под Артемовском комбриг Вячеслав Макаров носил позывной «Барнаул». Приняв под командование 4-ю мотострелковую бригаду, офицер сразу же отправился на линию боевого соприкосновения - проверять, насколько надежны оборонительные укрепления, выстроенные его подчиненными, и оставался с ними до последнего.

Четырнадцатого мая стало известно, что командир и его бригада отразили три атаки украинских националистов у населенного пункта Красное. Макаров лично руководил боем на передовой.

Боевики потеряли около 200 человек убитыми и ранеными, три танка и несколько бронемашин. Но во время отражения третьей атаки Вячеслав Макаров был тяжело ранен и погиб во время эвакуации, оставшись со своей бригадой до последнего мига.

Ранее потерявший ногу в зоне спецоперации морпех Северного флота Валерий Якупов отказался «сидеть на пенсии» и вернулся в армию. После боя, в котором чудом выжил, военнослужащий прошел курс реабилитации и вернулся на службу. Боец оказался незаменим в качестве инструктора, его конек - противотанковые управляемые ракеты.